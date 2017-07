Fico: Deklarácia zvrchovanosti bola 1. prejavom národa o samostatnosť

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico počas brífingu na bystrickej cyklomagistrále v Starej Bystrici v okrese Čadca 15. júla 2017. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Stará Bystrica 16. júla (TASR) – Deklaráciou zvrchovanosti slovenského národa v Slovenskej národnej rade v júli 1992 prejavil náš národ prvýkrát záujem žiť v samostatnej krajine, čo sa pretavilo do ústavy prijatej 1. septembra 1992 a do vzniku samostatného štátu 1. januára 1993. Pri príležitosti XXV. ročníka Osláv zvrchovanosti Slovenska v kysuckej obci Stará Bystrica to povedal predseda vlády SR Robert Fico.Po príhovore zapálil vatru zvrchovanosti a zasadil lipu v Aleji zvrchovanosti.zdôraznil Fico.Podotkol, že je jediným aktívnym slovenským politikom v ústavných funkciách, ktorý mal v roku 1992 možnosť hlasovať za deklaráciu zvrchovanosti.uviedol predseda vlády.Veľké národy sa podľa neho vedia vysporiadať so svojou minulosťou aj vtedy, keď nie je práve najkrajšia.dodal Fico.Na oslavách sa zúčastnil aj bývalý prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, podľa ktorého pri vyhlásení zvrchovanosti Slovensku veľa ľudí neverilo.povedal Gašparovič.