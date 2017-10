FICO: EK ocenila kvalitnú prihlášku Slovenska do výberu sídla EMA

Na snímke slovenský premiér Robert Fico (vľavo) a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Foto: TASR - Úrad vlády SR Foto: TASR - Úrad vlády SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 20. októbra (TASR) – Slovensko sa o zisk Európskej agentúry pre lieky (EMA) uchádza kvalitne vypracovanou prihláškou, ktorú ocenila aj Európska komisia (EK). Premiér Robert Fico to povedal v piatok po skončení summitu EÚ v Bruseli.Predseda vlády vyzdvihol, že podľa EK sme splnili všetky relevantné kritéria a sme schopní zabezpečiť kontinuitu práce uvedenej inštitúcie, ktorá sa má z Londýna presťahovať na iné miesto pre odchod Británie z EÚ. Či nám EMA nakoniec pripadne alebo nie, by podľa jeho slov malo byť známe už v novembri.povedal Fico na tlačovej konferencii.Získať EMA by bolo podľa neho dobré aj preto, že by sa tak dosiahla určitámedzi krajinami EÚ a Slovensko by zároveň získalo európsku agentúru, ktorú ako jedna z mála krajín Únie doposiaľ ešte nemá. Slovákov v ich úsilí podľa premiéra podporuje aj celý blok Vyšehradskej štvorky (V4).dodal.