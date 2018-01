FICO: Exekučná amnestia môže mať tri podoby

Na archívnej snímke premiér SR Robert Fico. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 20. januára (TASR) – Pri pripravovanej exekučnej amnestii vidí vládna koalícia tri možnosti nastavenia jej parametrov. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to vyhlásil predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).Cieľom exekučnej amnestie môže byť podľa premiéra posilnenie pracovného trhu. V tomto prípade by riešila situáciu 40.000 až 70.000 ľudí, ktorí sa podľa odhadov Sociálnej poisťovne vyhýbajú zamestnaniu, pretože by im na ich zárobok siahli exekútori. Druhou možnosťou je zamerať sa pri exekučnej amnestii na dlhy voči štátnym inštitúciám.priblížil Fico s tým, že práve tento typ amnestie vyvoláva otázky o správnosti, pretože by sa nerozlišoval dôvod, pre ktorý sa ľudia zadlžili.ozrejmil premiér.doplnil.Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) predstavila v pondelok (15.1.) na Koaličnej rade návrh exekučnej amnestie. Koncom januára sa podľa Fica dozvie postoj koaličných partnerov a následne padne končené rozhodnutie o tom, či exekučná amnestia bude, v akom rozsahu, prípadne etapách. Výsledok by mal byť známy v priebehu februára.deklaroval ministerský predseda.Opatrenia môžu mať dosah na štátny rozpočet v rozsahu od desiatok po stovky miliónov eur, ozrejmil Fico. Slovensku sa hospodársky darí a bude mať na exekučnú amnestiu v roku 2018 finančné prostriedky, aj keď to pre súčasnú koalíciu nie je priorita, zdôraznil premiér.