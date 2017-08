FICO: Keby nebola Pražská jar zastavená, Slovensko by bolo ďalej

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico si uctil pamiatku Alexandra Dubčeka položením kytice na jeho hrob 21. augusta 2017 v Bratislave na cintoríne v Slávičom údolí. Foto: FOTO TASR – Dano Veselský Foto: FOTO TASR – Dano Veselský

Bratislava 21. augusta (TASR) - Je obrovská škoda, že Pražská a Bratislavská jar boli zastavené, pretože dnes by bolo Slovensko podstatne ďalej. Povedal to dnes premiér Robert Fico (Smer-SD) po tom, čo položil veniec na hrob čelného predstaviteľa Pražskej jari Alexandra Dubčeka, čím si pripomenul vpád vojsk Varšavskej zmluvy na územie vtedajšieho Československa v auguste 1968.Normalizácia v 70. rokoch počas okupácie Československa si podľa Fica vypýtala veľkú daň, ktorú Slovensko aj Česká republika zaplatili. Premiér je rád, že v Novembri '89Celkovo je Slovensko podľa jeho slov dnes považované za mimoriadne slobodné a nemieni to ohroziť.vyhlásil Fico.Na hrob Alexandra Dubčeka chodí Fico každý rok. "vysvetlil. Je podľa neho obrovská škoda, že Dubček nemal so svojimi kolegami, ktorí videli inú perspektívu vtedajšieho Československa, možnosť pokračovať vo svojich víziách.Pripomíname si 49. výročie okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Na územie Československa vtrhli v noci z 20. na 21. augusta 1968. Táto vojenská invázia bola najväčšou ozbrojenou akciou v Európe od konca druhej svetovej vojny.Okupácia Československa mala zastaviť a aj zastavila demokratizačný proces v ČSSR označovaný ako Pražská jar. Počas nej sa časť komunistických funkcionárov pokúsila o zvrat politiky smerom k demokracii, v rámci možností vtedajšej doby. Na čelo demokratizačného procesu sa postavil Alexander Dubček, od januára 1968 aj prvý tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Československa (ÚV KSČ).