FICO: Matica slovenská má právo na kritické súdy o rôznych počinoch

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Martin 17. januára (TASR) – Matica slovenská má právo vyslovovať kritické súdy na adresu rôznych počinov, ktoré sa na Slovensku dejú a celkom prirodzene to od nej očakávam. Predseda vlády SR Robert Fico to povedal po dnešnom stretnutí s vedením Matice slovenskej v Martine.povedal Fico.Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč doplnil, že predsedovi vlády ukázali okrem iného aj pôvodné stanovy Matice slovenskej.zdôraznil Tkáč.Podľa predsedu vlády majú predstavitelia Matice od neho prísľub pomoci, pokiaľ by sa dostali do situácie, že ju budú potrebovať.uzavrel Fico.