FICO: Merkelová dala Slovensku za pravdu, že migračné kvóty nefungujú

Na archívnej snímke Angela Merkelová (vľavo) pózuje s Robertom Ficom po tlačovej konferencii vo štvrtok 16. júna 2016 v Berlíne. Foto: Úrad vlády SR Foto: Úrad vlády SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júna (TASR) – Pre stranu Smer-SD je zadosťučinením, že nemecká kancelárka Angela Merkelová dala Slovensku za pravdu v tom, že povinné migračné kvóty nefungujú. Vyhlásil to na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave predseda strany Robert Fico, s tým, že ide o veľký úspech slovenskej diplomacie.poznamenal. Zároveň spomenul, že zo 160.000 utečencov bolo prerozdelených približne 34.000.Európska únia podľa Fica vlny migrantov nikdy nezvládla. Je teda pre neho potešením, že Slovensko od začiatku migračnej krízy stálo na čele krajín, ktoré boli proti kvótam. K zmene postoju podľa predsedu Smeru-SD Merkelovú pohla vražda 14-ročného dievčaťa, z ktorej je podozrivý iracký žiadateľ o azyl v Nemecku.povedal Fico s tým, že je dobré, že toto napätie týkajúce sa kvót v Únii sa končí. Pred EÚ stoja podľa neho iné problémy, ako je napríklad clo na hliník uvalené USA, pričom clá môžu pribúdať, a tak treba sa spojiť.Smer-SD za seba ponúka solidaritu, no musí byť podľa predstáv a možností Slovenska. Jeho predseda spomenul pomoc počas krízy rakúskym azylantom v Gabčíkove či prispievanie do rôznych fondov.povedal novinárom.Každá krajina by mala pripraviť zoznam opatrení, následne s nimi prísť a na základe toho by sa mal vytvoriť nejaký mechanizmus, povedal Fico.poznamenal. Spomenul i to, že ak bude môcť Slovensko prispievať do afrických fondov, prispievať bude, ak bude mať niekam poslať ľudí, pošle a ak bude opäť potrebná pomoc v Gabčíkove, tak pomôže.Ako na Fica nadviazal podpredseda strany Robert Kaliňák,Hlavný tok migrácie, ktorý ohrozoval Slovensko, bol ten balkánsky.povedal. Fico na záver dodal, že rozhodnutie nemeckej kancelárky Merkelovej považuje za racionálny a pragmatický prístup.