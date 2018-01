FICO: Ministerka školstva má pri strednom školstve moju plnú podporu

Na archívnej snímke predseda vlády Robert Fico. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 20. januára (TASR) - Ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS) má v oblasti stredného školstva plnú podporu predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Premiér to povedal v RTVS v Sobotných dialógoch, kde reagoval na zmeny v otázke osemročných gymnázií.vyhlásil Fico, podľa ktorého by bolo dobré sa zamyslieť,. Pripomenul, že keď on chodil na základnú školu, na gymnáziá chodili najlepší žiaci. Z trojkára sa podľa jeho slov na gymnáziu nestane génius.Fico hovorí o potrebe zamyslieť sa celkovo nad tým, ako sa postaviť k štruktúre stredných škôl.doplnil šéf kabinetu. Trh by podľa neho mal tlačiť na školský systém. Premiér poverí jedného zo svojich podpredsedov otázkou vstupu štátu do systému stredných škôl. Fico vidí priestor na diskusiu s krajmi.Predseda vlády zároveň nemieni kritizovať Lubyovú za to, že odsúva štátnych tajomníkov a koncentruje moc. Skôr si myslí, že by sa po ďalších parlamentných voľbách mali strany zamyslieť nadTeda, že by minister aj štátny tajomník boli z jednej strany a tak by už nebola krížová kontrola.