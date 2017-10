FICO NA NOČNEJ SMENE v Košiciach: V noci pracuje priveľa Slovákov

Na archívnej snímke vľavo premiér SR Robert Fico. Foto: FOTO TASR Adriána Hudecová Na archívnej snímke vľavo premiér SR Robert Fico. Foto: FOTO TASR Adriána Hudecová

Košice 30. októbra (TASR) - Pre vládu je alarmujúce, že na Slovensku pracuje na počet obyvateľov najviac ľudí v noci v celej Európskej únii. Povedal to premiér Robert Fico (Smer-SD) počas nočnej nedeľňajšej (29.10.) návštevy závodu spoločnosti U-Shin Slovakia s.r.o. v Košiciach."Je to 240.000 ľudí. Ak tento počet dám k celkovému počtu obyvateľov, tak patríme k úplnej špičke Európskej únie," zdôraznil Fico na návšteve firmy, ktorá sa zaoberá výrobou komponentov pre automobilový priemysel.S manažmentom diskutoval o tom, čo bude pre firmu znamenať, ak vláda nariadi od 1. mája 2018 zvýšenie príplatkov za prácu v noci, počas víkendov a štátnych sviatkov."V tejto firme idú presne podľa Zákonníka práce, pokiaľ ide o nočnú prácu, kde zamestnanec dostáva okrem základnej hodinovej sadzby ešte príplatok za nočnú prácu vo výške 50 centov. Náš návrh je, aby sme tento základný príplatok zvýšili na úroveň 1,25 až 1,50 eura. Rovnako navrhujeme, aby sme opätovne zaviedli tam, kde takéto príplatky nie sú, príplatky za sobotu a nedeľu a zvýšili príplatok za prácu počas štátneho sviatku," vysvetlil premiér.V košickom závode pracuje 1500 ľudí na tri smeny. Niektorým zamestnancom podľa premiéra vychádza osem až desať nocí do mesiaca."Takýto spôsob práce, keď meníte dni a noci, asi nepatrí medzi najzdravšie spôsoby života, ale taká je realita. My na túto realitu chceme reagovať. Našou odpoveďou bude zavedenie takých príplatkov za prácu v noci, aby to malo nejaký zmysel pre zamestnanca," skonštatoval Fico."Nemáme záujem vytlačiť túto spoločnosť zo slovenského trhu. Je to asi jedna z najväčších firiem tohto druhu a jeden z najväčších zamestnávateľov vôbec tu v Košickom regióne," komentoval premiér otázku možných dopadov opatrenia na konkurencieschopnosť firmy.Podľa slov generálneho manažéra U-Shin Slovakia s.r.o. Petra Kretoviča zákonná zmena im v prepočte na rok zvýši náklady približne o 3,5 percenta."Musíme si to prerátať a skúsiť pripraviť opatrenia, aby sme vedeli takú vec kompenzovať a riešiť. Chceme robiť v ďalších obdobiach viac pridanej hodnoty, takže je to jedna z ciest. Samozrejme nebude to také jednoduché, ako to vyzerá teraz," povedal Kretovič. Priemerná mzda zamestnancov vo firme je podľa jeho slov 771 eur v hrubom mesačne.