Fico na summite v Budapešti: Egypt môže pomôcť EÚ s migráciou

Prezident Egypta Abdel Fattah el-Sissi, druhý zľava, pózuje s českým premiérom Bohuslavom Sobotkom, maďarským premiérom Orbánom, slovenský premiér Robert Fico a poľská premiérka Beata Szydlo počas summitu v Budapešti, 4.7.2017. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 4. júla (TASR) - Ak je tu nejaká krajina, ktorá môže pomôcť Európskej únii s migráciou, tak je to nepochybne Egypt, vyhlásil dnes predseda vlády SR Robert Fico v Budapešti na summite premiérov Vyšehradskej štvorky (V4), na ktorý pozvali aj egyptského prezidenta Abdala Fattáha Sísího.zdôraznil slovenský premiér.Podľa Ficových slov treba oceniť, že Egypt - krajina so 100 miliónmi obyvateľov - garantuje stabilitu v danom regióne, je významným predstaviteľom boja proti terorizmu, je schopná chrániť svoje hranice, stará sa o migrantov a neumožňuje, aby migranti z jej územia odchádzali do Európy.povedal predseda slovenskej vlády.dodal Robert Fico.