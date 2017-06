Fico navrhne, aby sa otázky migrácie prerokúvali v menších formátoch

Na snímke zľava rakúsky kancelár Christian Kern, predseda vlády ČR Bohuslav Sobotka a predseda vlády SR Robert Fico počas tlačovej konferencie. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Brno/Bratislava 22. júna (TASR) – Otázky migrácie by sa mali prerokúvať v menších formátoch, než je európska dvadsaťsedmička, čo môže prispieť k lepšiemu pochopeniu rozdielnych stanovísk členských krajín Európske únie a nájdeniu efektívneho riešenia. Na tlačovej konferencii po stretnutí predsedov vlád Česka, Slovenska a Rakúska to dnes v Brne uviedol slovenský premiér Robert Fico.Premiéri, ktorí sa stretli pred dnešným summitom Európskej únie v Bruseli, hovorili aj o téme migrácie. Fico v odpovedi reagoval na otázku, ktorá pripomenula výrok novozvoleného francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, vyčítajúci nedostatok solidarity východoeurópskych krajín, ktoré vidia Európu ako supermarket a ide im o peniaze, a nie hodnoty.Podľa predsedu vlády SR každý členský štát musí prejaviť mieru solidarity. „Musí. Potom je na diskusiu, že či nám má niekto predpisovať, ako má táto solidarita vyzerať, alebo či máme mať možnosť vybrať z nejakého zoznamu opatrení a prispôsobiť túto solidaritu našim predstavám, našim názorom, našim záujmom,“ odpovedal.Fico privítal, že v pripravených záveroch dnešného zasadnutia Rady EÚ nie sú návrhy, ktoré by „prehlbovali brázdu“ medzi členskými štátmi EÚ. „Po dlhom čase sú to návrhy, ktoré reflektujú potrebu sústreďovať sa na veci, ktoré nás spájajú, a nie ktoré nás rozdeľujú,“ uviedol.Predseda slovenskej vlády pritom očakáva po nemeckých parlamentných voľbách „tornádo“, na ktoré bude treba reagovať. „A buď budeme reagovať skratkovito, alebo budeme reagovať rozumne. Ja preto budem navrhovať v každej jednej minúte, aby sme vytvorili formáty, iné formáty, než je dvadsaťsedmička, pretože to nie je formát na podrobnú, detailnú diskusiu, kde sa musíme začať viacej chápať,“ povedal s tým, že aj pri dnešnom rokovaní videl na druhej strane logické argumenty a veci, ktoré stoja za zváženie.Fico preto radí zachovať v otázkach migrácie „chladnú hlavu“. „Nemôžeme si teraz nechať dovoliť rozvracať EÚ na téme, na ktorú máme rozdielny názor. Musíme preukázať spôsobilosť profesionálnych politikov a ja chcem prispieť k takejto spôsobilosti tým, že sa postavím k veci veľmi racionálne a verím, že ak sa nám podarí vytvoriť v krátkom čase niekoľko platforiem na diskusiu, tak sa navzájom pochopíme a nájdeme riešenie, ktoré bude pre všetkých nielen výhodné, ale hlavne efektívne,“ zdôraznil.Slovenský premiér upozornil, že po ceste cez Stredozemné more prešlo do 30. mája tohto roku viac ako 60.000 migrantov, čo je o štvrtinu viac ako vlani v rovnakom období.“ opýtal sa a vyzval na uskutočnenie rôznych operácií v krajinách ako Líbya.nabáda Fico.Podľa rakúskeho spolkového kancelára Christiana Kerna sa Európska únia v otázkach migrácie točí už viac ako rok na mieste. Na margo dnešnej schôdzky skonštatoval, že u partnerov vidí ochotu podieľať sa nejakým spôsobom na ich riešení.ocenil Kern. S českým a slovenským premiérom sa dohodol, že na tejto báze budú pracovať aj ďalej.