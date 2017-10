FICO: Nemôžeme riešiť obchod, kým nevyriešime podmienky odchodu

Robert Fico na summite EÚ. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Brusel/Bratislava 20. októbra (TASR) - Brexit nesmie byť víťazstvom Británie a príslušná dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom nesmie nikomu ublížiť, upozornil v piatok slovenský premiér Robert Fico na záver dvojdňového summitu EÚ v Bruseli.Fico pripomenul, že britská premiérka Theresa Mayová aj napriek niektorým opačným politickým názorom v Británii ubezpečila svojich európskych partnerov, že má jasný záujem dosiahnuť dohodu o brexite vo všetkých jej aspektoch - od tzv. účtu za odchod cez ľudské práva až po určenie podoby budúcich obchodných vzťahov.uviedol premiér. Dodal, že sa to týka asi troch miliónov občanov EÚ v Británii, pričom britská strana očakáva rovnaký prístup k asi miliónu jej občanov žijúcich v ostatných krajinách Únie.Fico vyjadril presvedčenie, že Briti, ktorí vlani hlasovali za brexit, si zrejme neuvedomili komplexnosť tohto procesu, lebo ide o hlbokú inštitucionálnu, finančnú a legislatívnu prepletenosť medzi EÚ a Britániou.opísal situáciu predseda vlády SR. Zdroje EÚ hovoria o sume 60-100 miliárd eur, kým Londýn neoficiálne naznačil sumu 20 miliárd eur.Podľa Fica platí, že kým nie sme dohodnutí na pravidlách ukončenia členstva Británie, nemôžeme diskutovať o pravidlách pre budúcnosť.uviedol. To sa však nestalo. Už pred summitom bolo jasné, že "sa neposunieme do druhej fázy", na čom sa zhodli všetci lídri EÚ, lebo "ani zďaleka nebol dosiahnutý taký pokrok v rokovaniach, aby sme to mohli urobiť", dodal premiér.Upozornil, že podstatný je záväzok Mayovej, že pokiaľ ide o obdobie, kým Británia bude súčasťou Únie, tak žiadna krajina nedostane menej a nebude musieť ani viac odvádzať do rozpočtu EÚ. Zároveň zdôraznil, že brexit nesmie byť víťazstvom Británie, lebo by to mohlo slúžiť ako príklad pre iné štáty.opísal situáciu Fico.