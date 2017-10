Fico o Národnom futbalovom štadióne: Stavba ide zhruba podľa plánu

Na snímke druhý sprava predseda vlády SR Robert Fico, tretí sprava majiteľ klubu ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík st. a splnomocnenec vlády SR pre šport Dušan Galis počas kontrolného dňa na stavenisku Národného futbalového štadióna (NFŠ) 9. októbra 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. októbra (TASR) - Futbal je hra, ktorá láka pozornosť obrovského množstva ľudí a je veľmi dôležité, aby sme ju vnímali ako spoločenský a sociálny fenomén. Počas kontrolného dňa na stavbe Národného futbalového štadióna (NFŠ) v Bratislave to v pondelok vyhlásil premiér Robert Fico (Smer-SD).povedal predseda vlády. Pripomenul, že prvým takýmto krokom bolo vybudovanie multifunkčných ihrísk, ktorých sa po Slovensku postavilo okolo 800.vysvetlil.Za vrchol však považuje vybudovanie NFŠ, ktorý bude spĺňať všetky kritériá UEFA.myslí si Fico.Aj preto sa podľa jeho slov rozhodla vláda spojiť sily súkromného investora so štátom.informoval.Stavba NFŠ sa začala 1. septembra 2016, kapacita má byť okolo 22.500 miest.avizoval premiér.Neprajníkom odkázal, že "môžu "frflať tak, ako frflali pri Bratislavskom hrade".zdôraznil.Otázku, či si štát uplatní opciu a štadión po jeho dokončení odkúpi, označil Fico za predčasnú.dodal.Predseda predstavenstva ŠK Slovan Bratislava futbal, a. s., Ivan Kmotrík, ktorého firma je akcionárom spoločnosti NFŠ, je s napredovaním stavby spokojný, a to napriek tomu, že uplynulá tuhá zima spôsobila zhruba trojmesačný sklz.povedal novinárom.Pretrvávajúcim problémom je podľa jeho slov financovanie.uzavrel.Nový štadión stavia STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o., ktoré má podľa zmluvy s investorom výstavby – spoločnosťou NFŠ, a. s., postaviť štadión v priebehu 76 týždňov za 49,81 milióna eur bez DPH (59,77 milióna eur s DPH).Štát sa zaviazal dostavať a odkúpiť nekomerčnú časť štadióna. Štát poskytne NFŠ dotáciu vo výške 27,2 milióna eur, avšak táto bude odpočítaná od kúpnej ceny.iframe src="https://videoservis.tasr.sk/videos/oPEkSbtyecGg/embed/high_1080p" width="700" height="394" frameborder="0" allowfullscreen>