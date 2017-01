FICO: O predaji U.S.Steel budeme vedieť, zatiaľ také informácie nemáme

Na archívnej snímke premiér SR Robert Fico. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. januára (TASR) – Napriek tomu, že sa pravidelne objavujú informácie o snahe amerického U.S. Steel predať ich košický závod, memorandum medzi vládou a touto spoločnosťou sa zatiaľ plní. V rozhovore pre TASR to konštatoval premiér Robert Fico (Smer-SD). Úlohou memoranda, podpísaného ešte v roku 2013, bolo zachovať prítomnosť tohto strategického partnera na Slovensku.zdôraznil Fico.Pripustil však, že spoločnosť je plne v rukách amerického majiteľa a slovenská vláda im ťažko zabráni odísť z Košíc, keď sa tak rozhodnú.priblížil premiér.V takejto situácii nevylučuje, že by štát mohola rokovať o získaní nejakého podielu v košickom závode.dodal Fico.