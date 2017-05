Fico očakáva, že 3. sektor pomôže vďaka eurofondom v boji s korupciou

Z tlačovej konferencie za účasti predsedu vlády SR Roberta Fica (vpravo), splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martina Giertla (uprostred) a riaditeľa odboru operačného programu Efektívna verejná správa sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR Samuela Arbeho (vľavo) 11. mája 2017 na Úrade vlády SR v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. mája (TASR) – Európska únia podporí sumou 15 miliónov eur rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku. Oznámil to dnes predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Očakáva, že mimovládne organizácie prídu s projektmi, ktoré pomôžu súčasnej vláde bojovať proti korupcii.Úrad vlády SR usporiadal tlačovú konferenciu v deň, keď ministerstvo vnútra zverejnilo výzvu na čerpanie eurofondov pre tretí sektor. Premiér v tejto súvislosti prijal splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martina Giertla a riaditeľa odboru Operačného programu Efektívna verejná správa sekcie európskych programov ministerstva vnútra Samuela Arbeho.povedal Fico. Obe výzvy, ktoré boli vypísané, označil za súčasť krokov vládnej koalície v boji proti korupcii.zdôraznil.Podľa premiéra nie sú na mieste obavy, že sa tretí sektor dostane do konfliktu záujmov, ak prijme prostriedky od štátu, ktorého fungovanie kritizuje.domnieva sa.uzavrel Fico.Prvá eurofondová výzva s alokáciou osem miliónov eur je zameraná na tvorbu lepšej verejnej politiky, boj proti korupcii a podporu transparentnosti vo verejnej správe. Druhá s alokáciou sedem miliónov eur je zameraná na prehĺbenie občianskej informovanosti a participáciu občanov na verejných politikách. Vládny splnomocnenec ozrejmil, že výzvy sú dlho očakávané. Verí, že príde veľa kvalitných projektov.uviedol Giertl, ktorý podľa jeho slov využil pri tejto príležitosti svoju dvadsaťročnú skúsenosť z pôsobenia v treťom sektore.doplnil.Samuel Arbe uistil, že obe výzvy zapadajú do Operačného programu Efektívna verejná správa, ktorého cieľom je zefektívniť jej fungovanie.uviedol. Výzvy sú podľa Arbeho adresované na celé území Slovenska, aj pre lokálnu úroveň. Rezort preto zorganizuje v najbližšom období sériu desiatich informačných regionálnych seminárov.