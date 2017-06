Fico odsúdil útok v Londýne: Chce pomôcť Mayovej pri výmene informácií

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico počas tlačovej konferencie v Bratislave 19. júna 2017. Foto: TASR - Michal Svítok Na snímke predseda vlády SR Robert Fico počas tlačovej konferencie v Bratislave 19. júna 2017. Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júna (TASR) - Podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) sa vo svete dejú čudné veci. "Sú krajiny, kde požiare zabíjajú ľudí, ale sú aj krajiny, kde ľudí zabíjajú ľudia. Chcel by som sa opäť postaviť veľmi jasne k tomu, čo sa udialo v noci v Londýne." Reagoval dnes slovenský premiér na útok, ktorý sa udial v severnej časti Londýna. Jeden človek prišiel o život a osem ďalších utrpelo v noci nadnes zranenia, keď vrazila dodávka do veriacich odchádzajúcich z mešity."Napriek tomu, že nemáme k dispozícii ešte všetky informácie, ale minimálne môžeme potvrdiť, že útok dodávky bol úmyselný na ľudí, ktorí vychádzali z mešity, a preto by som chcel znovu odsúdiť tento útok a najmä chcem opätovne ponúknuť ako predseda vlády Slovenskej republiky všetku súčinnosť premiérke vo Veľkej Británii, pokiaľ ide najmä o výmenu informácií," zdôraznil premiér.Zdá sa mu, ako keby si ľudia na Slovensku neuvedomovali, aký komplikovaný svet je okolo nás. "Niekedy sa vraciam k jednému výroku, ktorý povedal americký prezident Roosevelt počas druhej svetovej vojny, keď sa hádali politici Spojených štátov o maličkostiach. Vtedy povedal, že možno by bolo dobre, keby jedna bomba z Európy spadla do Spojených štátov, aby sme pochopili, o čom je svet. Chcel by som, aby aj verejnosť na Slovensku si uvedomila, že naozaj žijeme v krajine, ktorá je stabilná, bezpečná, nikto nemôže za nič dať žiadne záruky, ale minimálne to môžeme tvrdiť v tomto okamihu," konštatoval Fico.Potvrdil, že jeho vláda venuje bezpečnosti maximálnu pozornosť. Zároveň zdôraznil, že bezpečnosť je téma, ktorá zohráva v jeho agende dôležitú úlohu. "Venujem jej spoločne s bezpečnostnými zložkami na dennej báze obrovskú pozornosť," dodal.K incidentu došlo dnes krátko po polnoci pred mešitou v oblasti Finsbury Park. Podľa správ svedkov dodávka náhle zmenila smer jazdy a vrazila do skupiny asi desiatich veriacich odchádzajúcich z moslimského sociálneho centra nachádzajúceho sa neďaleko mešity. Polícia zatkla 48-ročného muža, ktorý riadil dodávku, následne bol prevezený do nemocnice. V nemocniciach skončili aj ôsmi zranení.