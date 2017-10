Fico pozval generálneho tajomníka Jaglanda na návštevu Hrhova

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Štrasburg 18. októbra (TASR) – Demokracia, ľudské práva a právny štát - tri základné piliere Rady Európy (RE) - sú presne tie oblasti, v ktorých táto inštitúcia pomohla Slovensku a ktoré sme si osvojili. Povedal to dnes premiér SR Robert Fico na krátkom tlačovom brífingu po stretnutí s generálnym tajomníkom Rady Európy Thorbjörnom Jaglandom v budove RE v Štrasburgu.Fico ďalej odmietol, že by sa RE dostala po vstupe Slovenska do EÚ v roku 2004 vo vzťahu k SR do akéhosi tieňa, pričom zdôraznil, že reformy, ktoré Slovensko muselo urobiť, boli možné aj vďaka tomu, ako spolupracuje práve s Radou Európy v už zmienených oblastiach.Slovenský premiér túto inštitúciu označil za alma mater, keďže pred 25 rokmi stál pri vstupe SR do nej, a ako poslanec Parlamentného zhromaždenia RE tu taktiež prežil zaujímavé a užitočné chvíle. Fico pripomenul, že Slovensko si na budúci rok pripomína 25. výročie svojho vstupu do RE, pričom pri tejto príležitosti pozval Jaglanda na štátnu návštevu. Dúfa pritom, že nepôjde len o formálne stretnutie, ktoré poskytne dostatok príležitostí aj na prebratie praktických otázok.priblížil možný obsah nadchádzajúcej návštevy predseda vlády SR.S Jaglandom sa podľa vlastných slov zhováral aj o aktuálnych otázkach, ktoré rieši RE. Fico pritom ocenil prístup Jaglanda a RE k vzťahu s Ruskou federáciou, pričom zdôraznil, že generálny tajomník uprednostňuje politický dialóg a čo najrýchlejšie vyriešenie tohto problému. Privítal, že Jagland v najbližších dňoch Rusko aj navštívi.