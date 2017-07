FICO: Pre dvojakú kvalitu môže SR obmedziť prísun európskych výrobkov

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico prichádza na tlačovú konferenciu na tému Dvojaká kvalita produktov, 18. júla 2017 v Bratislave. Foto: FOTO TASR - Martin Baumann Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. júla (TASR) – Problém dvojakej kvality potravín či iných výrobkov, ako sú napríklad pracie prášky, začína podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) prerastať do veľkého medzinárodného škandálu. "Nemôžem rešpektovať, aby sa takto zaobchádzalo s občanmi Slovenskej republiky," zdôraznil Fico na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave.Podľa premiéra je preto dôležité, aby sa v tejto veci konalo podstatne razantnejšie. O téme dvojakej kvality potravín chce hovoriť v stredu 19. júla aj na stretnutí krajín V4 v Budapešti. Zároveň chce osloviť listom a možno sa aj osobne stretnúť s predsedom Európskej komisie (EK) Jeanom-Claudom Junckerom.dodal.Následne chce počkať na to, aké kroky EK v tejto veci podnikne. Doterajšie opatrenia komisie však Fico nepovažuje za dostatočné. Stále podľa neho len zbiera údaje, hoci dôkazov je podľa premiéra dostatok. Ak teda aj naďalej nebude EK postupovať dostatočne razantne, predseda vlády avizoval, že na jeseň tohto roku môže Slovensko spustiť jednorazové opatrenia.Takýmto opatrením by podľa neho mohlo byť napríklad to, že by sa obmedzil prísun európskych výrobkov na slovenský trh. A teda, že by na nejaké obdobie napríklad smerovali do zariadení verejného stravovania len produkty zo Slovenska.vyhlásil premiér.Fico si pritom podľa vlastných slov uvedomuje, že takéto opatrenie by porušovalo európske pravidlá, keďže funguje jednotný trh.uviedol.Ako krajné riešenie tejto situácie označil aj takzvanú občiansku iniciatívu. To znamená, ak by vyzbieral milión hlasov od občanov, EK by sa tejto téme musela venovať. Podľa premiéra by v rámci krajín V4, ktoré majú spolu 65 miliónov ľudí, bolo získanie milióna hlasov "hračkou".O dvojakej kvalite potravín sa pritom aj sám presvedčil pri kúpe troch výrobkov – kávy, aviváže a rybích prstov. Napríklad rybie prsty kúpené v Rakúsku mali podľa jeho slov 300 gramov a 65-% podiel mäsa. Tie isté rybie prsty kúpené na Slovensku však mali podľa premiéra iba 280 gramov a 58-% podiel mäsa. Cenu aj označenie však mali rovnaké.