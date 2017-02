FICO: Rekonštrukcia Budatínskeho hradu je príklad využitia eurofondov

Budatínsky hrad Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Žilina 10. februára (TASR) – Rekonštrukcia Budatínskeho hradu je typickým príkladom využitia finančných prostriedkov z európskych fondov a fondov z Nórskeho finančného mechanizmu na rekonštrukciu a obnovu historických pamiatok. Po dnešnej prehliadke hradu to povedal predseda vlády SR Robert Fico.Doplnil, že Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) získal z fondov na rekonštrukciu hradu viac ako 4,3 milióna eur a zostatok do 5 miliónov eur dofinancoval.uviedol Fico.Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini podotkol, že počas výjazdov do regiónov s predsedom vlády a štátnou tajomníčkou Ministerstva vnútra SR Denisou Sakovou overujú aj kvalitu využitia prostriedkov z európskych fondov či fondov z Nórskeho finančného mechanizmu.zdôraznil Pellegrini.Podľa predsedu ŽSK Juraja Blanára sa čerpanie európskych fondov pri záchrane Budatínskeho hradu, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, podarilo aj vďaka spolupráci s vládou.dodal Blanár.Podľa hovorkyne ŽSK Lenky Zátekovej sa doteraz samosprávnemu kraju podarilo vrátiť život do budatínskeho parku, hradnej veže, kaplnky a časti vnútorných priestorov samotného hradu.uzavrela Záteková.