Fico: Rezort školstva by mohol dočasne viesť minister obrany Gajdoš

Na snímke vľavo predseda vlády SR Robert Fico a vpravo minister obrany SR Peter Gajdoš. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 18. augusta (TASR) - Pokiaľ SNS neprinesie meno nového ministra školstva súčasne s odchodom Petra Plavčana (nom. SNS), rezort školstva s najväčšou pravdepodobnosťou povedie minister obrany Peter Gajdoš (nom. SNS). V dnešnom rozhovore pre denník Pravda to povedal premiér Robert Fico (Smer-SD).Zároveň potvrdil, že predseda SNS Andrej Danko vedel, že na brífingu oznámi Plavčanov koniec. Danko naznačoval, že nevedel a že ho Fico podrazil.uviedol.Všetci zainteresovaní tiež podľa Fica vedia, že pred spomínaným brífingom sa udial rad telefonických rozhovorov.zdôraznil Fico, nechcel však ísť do detailov. Trvá na tom, že konal razantne, ale korektne.Fico nepovedal, prečo Danko tvrdil, že ho podrazil.podotkol Fico. Medzi koaličnými partnermi bola podľa Fica zhoda, že dlhodobo je Plavčanova pozícia neudržateľná.poznamenal.Premiér zároveň odmietol, že by Danko hovoril o možnosti žiadať po odvolaní Plavčana hlavu ministra práce Jána Richtera či ministra vnútra Roberta Kaliňáka (obaja Smer-SD).vyhlásil Fico.Predčasné voľby predseda vlády a Smeru-SD vylučuje, neexistuje podľa neho alternatíva voči tejto koalícii.podotkol. Nepredpokladá, že by Danko odišiel z politiky.zdôraznil Fico. Danka rešpektuje ako svojho koaličného kolegu.poznamenal.Potvrdil záujem pripraviť dodatok ku koaličnej zmluve, ktorú vypovedal Danko. O tomto kroku šéfa národniarov Fico podľa vlastných slov vopred nevedel. Vypovedanie zmluvy považuje za technickú vec, ktorú vedia partneri vyriešiť. V dodatku by mali detailnejšie definovať riešenie rozdielnych názorov a tiež preniesťFico je presvedčený, že koaliční partneri sú schopní pokračovať ďalej v tejto zostave.vysvetlil Fico, pričom narážal na otázku jadra EÚ. Podľa neho by bola chyba venovať sa len vnútropolitickým veciam a nie vonkajším výzvam.