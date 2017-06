Fico sa stretne s premiérom ČR Sobotkom a rakúskym kancelárom Kernom

Na archívnej snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 22. júna (TASR) – Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico sa stretne s predsedom vlády Českej republiky Bohuslavom Sobotkom a so spolkovým kancelárom Rakúskej republiky Christianom Kernom. Schôdzka v takzvanom "Slavkovskom formáte" sa uskutoční dnes v Brne.Vo vile Löw-Beer budú šéfovia vlád rokovať o plánovaní a výstavbe cezhraničných infraštruktúrnych prepojení, vymenia si skúsenosti so zavedením duálneho vzdelávania a budú hovoriť i o spolupráci a zdieľaní postupov v oblasti Priemyslu 4.0. Preberú napokon i agendu dnešného zasadnutia Európskej rady v Bruseli.Dnešné trilaterálne jednanie predsedov vlád SR, ČR a Rakúskej republiky nadviaže na prvé stretnutie v tomto formáte, ktoré sa v Slavkove pri Brne uskutočnilo v januári 2015. Formát regionálnej spolupráce je tak neformálne označovaný ako „Slavkovský formát“.Schôdzku v Brne premiér Fico absolvuje po ceste do Bruselu, kde sa dnes uskutoční júnový summit Európskej únie (EÚ). Lídri Európskej únie sa budú venovať otázkam migrácie, bezpečnosti, obrany a hospodárstva.Európska rada sa v zložení 27 členských štátov zíde po pracovnej večeri a prediskutuje vývoj rokovaní v nadväznosti na oznámenie Spojeného kráľovstva podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. Očakáva sa, že vedúci predstavitelia popri tomto zasadnutí schvália procedurálne dojednania týkajúce sa presídlenia agentúr EÚ, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v Spojenom kráľovstve.