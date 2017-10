Fico si želá, aby sa do diskusie o korupcii v SR vrátila objektivita

Robert Fico. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Štrasburg 18. októbra (TASR) – Premiér Robert Fico sa dnes v Štrasburgu stretol s expertmi zo Skupiny štátov Rady Európy proti korupcii (GRECO). Vo svojom vystúpení na zasadnutí tejto skupiny informoval zhruba 60 prítomných expertov na boj s korupciou o protikorupčných opatreniach, ktoré Slovensko zaviedlo, a tiež o ďalších aktivitách vlády v tejto oblasti. Hovoril o protischránkovom zákone, o potrebe sprísnenia majetkových priznaní či o pripravovaných právnych predpisoch na ochranu oznamovateľov korupcie.povedal predseda vlády SR na tlačovom brífingu po zasadnutí s expertmi z GRECO, ktorých podľa vlastných slov informoval o tom, že na tento účel už v parlamente bola zriadená pracovná komisia.Predstavitelia GRECO sa na dnešnom zasadnutí zaujímali podľa premiérových slov napríklad aj o to, ako fungujú opatrenia, ktoré sa na Slovensku zaviedli pri obmedzeniach platieb v hotovosti.povedal Fico novinárom na margo rozoberanej témy.Premiér ďalej zdôraznil, že GRECO je renomovaná profesionálna inštitúcia, ktorá pravidelne hodnotí svoje členské štáty na základe toho, ako bojujú s korupciou. Nás hodnotila v rokoch 2000, 2008 a 2013 a momentálne podľa jeho slov čakáme na ďalšie v poradí už štvrté hodnotenie, ktoré títo experti práve dokončujú. Fico podľa svojich slov skupinu GRECO vyzval, aby aktívnejšie vstupovala do krajín pri pomoci s bojom proti korupcii a poskytovala im verejne svoj pohľad.Opozícia a časť médií podľa Fica z korupcie na Slovensku spravili politickú tému.povedal. Dodal, že by si prial, aby sa do tejto témy vrátila objektivita a aby akékoľvek pochybenie, napríklad manažérske, nebolo automaticky označované ako korupcia.Skupina štátov proti korupcii - GRECO - bola založená v roku 1999. Tvoria ju zástupcovia 49 krajín a jej cieľom je zlepšovať schopnosť členských krajín bojovať proti korupcii a pravidelne monitorovať súlad ich aktivít s protikorupčnými štandardmi Rady Európy (RE). Premiér zdôraznil, že GRECO je profesionálna inštitúcia, ktorá poskytuje len odporúčania, nie technickú pomoc. Technickú pomoc v boji proti korupcii dostane Slovenská republika od Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a od Medzinárodnej protikorupčnej akadémie v Rakúsku.Fico ešte dnes večer odletel do Bruselu, kde absolvuje pracovnú večeru premiérov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom. Vo štvrtok (19.10.) a v piatok (20.10.) sa v Bruseli zúčastní na zasadnutí Európskej rady (summit EÚ), ktorej témami budú migrácia, obrana, vonkajšie vzťahy a digitalizácia.