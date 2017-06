Fico: Slováci a Islanďania vedia o sebe primálo, zmeniť to môžu mladí

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Reykjavík 16. júna (TASR) – Slováci a Islanďania o sebe vedia príliš málo, zmeniť to však môžu mladí ľudia. Slovenský premiér Robert Fico to povedal dnes na stretnutí so svojím islandským partnerom Bjarnim Benediktssonom v Reykjavíku." uviedol Fico. Zároveň však poukázal na prítomnosť viac než 100 študentov z Islandu na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine a na Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.zdôraznil Fico, ktorý pozval islandského premiéra na návštevu Slovenska.Slovensko a Island už v súčasnosti spolupracujú na niekoľkých významných ekonomických projektoch. Tie môžu byť podľa Fica najlepšími referenciami pre podnikateľov na oboch stranách. Spomenul islandskú firmu Marel, ktorá sa zaoberá výrobou špecializovaných strojných zariadení na spracovanie mäsa, rýb a hydiny. Táto spoločnosť má v Nitre svoju prevádzku a plánuje tam vytvoriť inovačné centrum, spresnil Fico.Zo Slovenska pôsobí na Islande firma TuCon, ktorá sa podieľa na rozširovaní kapacít podzemnej vodnej elektrárne Búrfell. Islandskí podnikatelia zase pôsobia v oblasti geotermálnych projektov na Slovensku.Premiéri oboch krajín debatovali aj o európskych témach.uviedol Fico.Slovenský premiér sa svojmu islandskému partnerovi poďakoval za poskytnuté prostriedky v rámci mechanizmov spolupráce s EÚ, pričom ho požiadal, aby sa tieto peniaze mohli použiť adresne na projekty spojené s prítomnosťou islandských študentov na Slovensku.Benediktsson si na stretnutí pochvaľoval spoluprácu oboch krajín v medzinárodných štruktúrach. "dodal Benediktsson.