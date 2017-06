Fico: Slovensko chce byť v užšom jadre iniciatív na posilnenie obrany

Na archívnej snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 23. júna (TASR) - Slovensko chce byť v užšom jadre integrujúcej sa Európy, čo platí aj v oblasti iniciatív zameraných na posilnenie obrany a bezpečnosti. Po skončení summitu EÚ v Bruseli to dnes uviedol slovenský premiér Robert Fico.V rámci diskusií o bezpečnosti Fico ocenil výzvu lídrov EÚ adresovanú internetovým spoločnostiam, aby v rámci boja proti terorizmu vyvinuli systémy na identifikáciu a likvidáciu prejavov nabádajúcich k teroristickým činom a k radikalizácii.Taktiež víta návrhy zaviesť do roku 2020 nový systém registrácie vstupov a výstupov do Schengenu. To znamená koniec pečiatkovania pasov ako aj zavedenie mechanizmu, ktorý poskytne úradom relevantné údaje o cudzincoch ešte pred ich vstupom do Schengenu. V tejto oblasti je podľa neho dobré, že dochádza k posilnenej výmene informácií medzi tajnými službami, čo potvrdil najmä rok 2016.Fico s odkazom na debaty o užšej vojenskej spolupráci (známej pod skratkou PESCO) upozornil, že zmluvy EÚ neumožňujú hovoriť o spoločnej armáde. Slovensko ale víta iniciatívy zamerané na užšiu štruktúrovanú obranu."O toto máme záujem. Obrana a bezpečnosť sú oblasti, ktoré budú predmetom zbližovania krajín a vytvárania užšieho jadra," povedal Fico.Pripomenul, že členské krajiny majú tri mesiace na to, aby sa k iniciatíve PESCO prihlásili; do konca tohto roka by mohla dostať už ucelenejšiu podobu. Jej súčasťou sú snahy združovať vojenské spôsobilosti a výdavky, podporovať európsky obranný priemysel a zároveň spájať a koordinovať činnosti, ako sú výcvik či mierotvorné misie.Pri citlivej otázke migrácie, ktorej sa lídri EÚ venovali dnes dopoludnia, Fico zdôraznil, že sa v záveroch vôbec po prvýkrát objavil termínTo podľa neho posúva debaty viac smerom k tomu, ako lepšie chrániť schengenské hranice, čo bude SR vždy podporovať.Argumentom majú byť aj slová talianskeho premiéra, ktorý upozornil, že do 21. júna tohto roku prišlo do Talianska 71.000 migrantov, o 25 percent viac ako vlani v rovnakom období. To podľa Fica znamená, že sa EÚ musí prioritne zamerať na Líbyu, cez ktorú vedú migračné trasy. Únia tiež musí byť podľa jeho slov pripravená budovať štruktúry a logistiku a pomáhať s výcvikom pobrežnej stráže a poriadkových síl, aby zabránila nelegálnej migrácii, ktorá má jasný ekonomický charakter.," vyhlásil Fico.