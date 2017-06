FICO: SR môže nasadnúť do integračného expresu alebo ostať v depe

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico Foto: Na snímke predseda vlády SR Robert Fico počas tlačovej konferencie po skončení 61. schôdze vlády SR Foto: Na snímke predseda vlády SR Robert Fico počas tlačovej konferencie po skončení 61. schôdze vlády SR

Bratislava 7. júna (TASR) – Slovensko môže nasadnúť do "integračného expresu" alebo ostať v depe na druhej koľaji. V reakcii na vyhlásenia predsedu najsilnejšej opozičnej strany SaS Richarda Sulíka to dnes uviedol predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).Na tlačovej konferencii hovoril o tom, či Slovensko chce byť v jadre EÚ. Odmietol vyhlásenia Sulíka z utorka (6.6.), že krajina by sa o to nemala snažiť, dokonca to môže byť pre ňu nebezpečné. „Keby to nebola vážna téma, asi by som prešiel vyjadrenia pána Sulíka iba mávnutím ruky a by som asi povedal, že ako obyčajne bol "zhúlený", ale toto je vážna vec,“ zdôraznil.Fico kritizoval Sulíka, ktorý krajiny z takzvanej prvej ligy považuje za "okresný spolok" a "skupinu krajín, ktorá má v určitých ohľadoch dosť veľké problémy". „Ak teda šéf opozičnej strany hovorí o Nemecku a Francúzsku, ako o hlavnom integračnom motore, ktorý tu bude, ako o okresnom spolku, tak začínam mať trošku obavy, čo by sa s touto krajinou dialo, keby lídri takéhoto typu mali rozhodovať o zahranično-politickej orientácii našej krajiny,“ uviedol.Predseda vlády je presvedčený, že nemožno dovoliť opozícii, aby "takto hazardovala s osudom krajiny". Vyzval ju, aby sa vrátila ku konsenzu ohľadom zahraničnej politiky, ktorý tu v minulosti bol.„Chcem, ako predseda vlády Slovenskej republiky povedať veľmi jasne. Ja a moja generácia politikov tu na Slovensku máme v tejto otázke úplne, ale úplne jasno,“ uviedol Fico ďalej. „Európa má teraz viac rýchlostí a možno bude mať ešte viac rýchlostí, a to je fakt. S týmto faktom musíme jednoducho žiť a na tento fakt sa musíme aj pripraviť,“ zdôraznil.Krajina tak má podľa premiéra v súčasnosti dve možnosti. Pripomenul pritom, že Slovensko je jednou z najotvorenejších ekonomík na svete, napojené na európsky trh. „Buď teda bude v tej najvyššej rýchlosti, bude v jadre, bude spolupracovať s tými najlepšími krajinami, buď teda nasadneme do toho rýchlika, do toho expresu, ktorý ja nazývam integračný expres, alebo jednoducho budeme v depe odstavení na druhej koľaji,“ zhrnul.Sulík v utorok vytkol Ficovi, že sa silou-mocou ženie do kategórie A, pritom jasne nepovedal, čo to znamená byť v takejto prvej lige a čo krajina bude musieť pre to urobiť alebo naopak nebude smieť urobiť.Slovensko tak podľa šéfa liberálov môže stratiť komparatívne výhody. Je presvedčený, že podmienkou členstva v takzvanej kategórii A bude harmonizácia daní, ktoré sú na Slovensku nízke. Poukázal na to, že Slovensko vychádza v porovnaní s týmito štátmi od roku 2000 priaznivejšie v kumulatívnom raste HDP, vo vývoji verejného dlhu, v priamych daniach. Účasť v jadre EÚ podľa Sulíka prinesie i zvýšenie rizika terorizmu.Fico takéto argumenty odmietol. Je podľa neho faktom, že časť krajín, ktoré majú dnes euro, budú musieť ešte bližšie spolupracovať. Integrácia pritom Slovensku v minulosti vždy pomohla, podotkol. „Nám svedčí ako malej krajine hlbšia miera kooperácie a integrácie so silnými krajinami. To mám brať ako vtip, keď niekto označí Francúzsko a Nemecko za krajiny, ako akože nefungujú? Čo je dokonalejší ekonomický motor v EÚ, ako je Nemecko,“ opýtal sa.Hlbšia integrácia bude podľa premiéra znamenať hlbšiu mieru spolupráce v mnohých oblastiach. Premiér pritom očakáva sociálne približovanie sa. „Mám byť proti tomu, ak by integrácia tohto typu bola založená na spoločnej minimálnej mzde? To akože Slovensku ublíži,“ očakáva aj ďalšie pozitívne efekty, ako zákaz sociálneho dampingu či rýchlejšie približovanie sa k priemeru životnej úrovne v EÚ.