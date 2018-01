Fico telefonoval s Babišom, poďakoval za 25 rokov dobrých vzťahov

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. januára (TASR) – Premiér Robert Fico dnes pri príležitosti 25. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky a Českej republiky telefonoval so svojím českým kolegom Andrejom Babišom. TASR o tom informoval Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.Fico Babišovi poďakoval v mene vlády SR za 25 rokov dobrých vzťahov a vyjadril presvedčenie, že bez ohľadu na to, na akej strane politického tábora obaja premiéri sú, dajú vzájomným vzťahom kvalitu. Súčasne zdôraznil, že Slovensku mimoriadne záleží na tom, aby ďalšie roky boli dobré pre Slovákov aj Čechov.Fico v telefonáte pripomenul, že pri spoločných rokovaniach oboch vlád nazval vzťahy Slovenska a Českej republiky, na ktorých mu záleží. Ako podotkol, fungovalo to vždy, bez ohľadu na to, či bol v Česku premiérom Jiří Topolánek, Jan Fischer alebo ktokoľvek iný, pričom Slovenská republika a Česká republika ťahali vždy za jeden povraz.V závere telefonátu Fico vyhlásil, že sa teší na spoluprácu s premiérom Babišom a zaželal mu perfektný rok 2018.uzavrel Fico.