Fico: Únia by mala pomôcť Európskeho súdu pre ľudské práva

Bratislava/Brusel 21. októbra (TASR) – Vďaka škandálom, v ktorých sa momentálne doslova topí Rada Európy (RE), môže byť ohrozené aj fungovanie Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) - unikátneho mechanizmu ochrany ľudských práv, ktorý funguje práve na pôde tejto inštitúcie. Myslí si to premiér Robert Fico, podľa ktorého by sa teraz Európska únia mala snažiť súdu pomôcť, aby vďaka negatívnemu imidžu RE neprišiel o svoju integritu.povedal Fico v piatok slovenským novinárom po skončení summitu EÚ v Bruseli.Zdôraznil, že hovoril z pozície človeka, ktorý sa vo fungovaní súdu vyzná, keďže Slovensko v ňom v rokoch 1994-2000 zastupoval. Imidž RE je podľa Fica momentálne. Je tomu tak vďaka korupčnému "kaviárovému škandálu" aj vďaka pretrvávajúcim problémom s Ruskom, ktoré v júni oznámilo pozastavenie vyplácania členských príspevkov pre Radu Európy - organizácie zameranej na dodržiavanie ľudských práv, demokracie a právnych princípov v Európe so sídlom v Štrasburgu.Moskva tak reagovala na protest proti obmedzeniam, ku ktorým došlo po anexii ukrajinského Krymu v apríli 2014, keď Rusku odňali v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy (PZ RE) hlasovacie a niektoré ďalšie práva.ozrejmil v tejto súvislosti Fico.Premiér pripomenul, že RE čelí okrem problémov s Ruskom aj rozsiahlemu korupčnému škandálu známemu ako "kaviárový škandál". Ten sa prevalil v tomto roku, no siaha do rokov 2012-2014 a súvisí s kupovaním niektorých poslancov PZ RE Azerbajdžanom, ktorí údajne ako protislužbu mali zlepšovať imidž tejto krajiny, kritizovanej najmä pre porušovanie ľudských práv (pozn. TASR).Možnosti, ako by EÚ mohla podľa Fica ESĽP pomôcť, sú rôzne.povedal premiér.Fico zdôraznil jedinečnosť ESĽP a tiež, že Únia nijaký podobný vlastný mechanizmus na ochranu ľudských práv nemá. Preto jej podľa jeho slov musí záležať na tom, aby takýto inštitút fungoval aj naďalej. Premiér sa údajne na túto tému zhováral na summite EÚ s Predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, s ktorým sa dohodli, že najprv zistia, akým spôsobom by na úrovni EÚ mohli do tejto témy vstúpiť.Otázku fungovania ESĽP predseda vlády predostrel v súvislosti s Tureckom, ktoré bolo na summite jednou z diskutovaných tém. V Turecku sú momentálne vo väzniciach tisíce ľudí a podľa Fica by bolo dobré, ak by sa v prípade vyčerpania možností obrátiť sa na súdy vo svojej krajine mohli obrátiť práve na ESĽP. Súdu by však podľa premiéra bolo dobré vytvoriť také podmienky, aby následný nápor žiadostí zvládal. A práve tu by podľa premiéra mohla svojou pomocou, aj finančnou, zasiahnuť EÚ.Premiér dodal, že Turecko je, o ktorej sa na summite veľa diskutovalo. Ankara je totiž na jednej strane náš partner v NATO a tiež krajina, bez ktorej by sme nevedeli vyriešiť migračnú krízu na balkánskej trase. Na druhej strane nás ale rozdeľujú názory na tamojšie vnútropolitické dianie.V tejto súvislosti Fico podotkol, že Predseda Európskej rady Donald Tusk i predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker na summite oznámili, že sa "Dodal však, že nie je ešte celkom zrejmé, ako sa táto otázka ďalej vyvinie.