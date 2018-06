Fico: Úškľabok u Kisku som si mohol odpustiť, ale bolo mi smiešne

Na archívnej snímke Robert Fico. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. júna (TASR) - Predseda Smeru-SD Robert Fico pripúšťa, že úškľabok u prezidenta Andreja Kisku si v čase marcového podávania svojej demisie mohol odpustiť. Ale boli už známe daňové problémy hlavy štátu a Ficovi prišlo trochu smiešne, že daňový podvodník rozhoduje o osude tejto krajiny. Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.Svoj výrok adresovaný hlave štátu o tom, že nikam neodchádza, vysvetľuje Fico tým, že je v politike od roku 1992 a stále má pocit, že má čo ponúknuť.vysvetlil.Fico zopakoval, že abdikácia na post premiéra bola jeho slobodným rozhodnutím.povedal.Na otázku, či v skutočnosti premiéra neriadi, Fico odvetil, že Smer-SD má predsedníctvo, ktoré prijíma politické rozhodnutia.konštatoval.Na margo chystaných sociálnych opatrení zdôraznil, že pri súčasne nastavených mzdách a dôchodkoch nemožno žiadne takéto opatrenie považovať za premrštené.povedal.Z pripravovaných opatrení spomenul obedy zadarmo pre školákov a najstarších škôlkarov či navýšenie vianočného príspevku pre dôchodcov. To, že obedy zdarma majú byť paušálne pre všetky deti, a nielen pre tie zo sociálne slabších rodín, vysvetľuje Fico najmä zložitou byrokraciou, ktorú by adresnosť vyvolala.To, že Most-Híd nesúhlasí s avizovaným ústavným zastropovaním veku odchodu do dôchodku, Fico ako veľký problém nevníma. Ide o zmenu ústavy, a tak či tak musí koalícia získať hlasy opozície. Preto podľa jeho slov nejde napriek chýbajúcemu konsenzu vo vláde o porušenie koaličnej zmluvy. Ak ústavný zákon neprejde, podľa Fica odbory spustia referendum.Šéf Smeru-SD poprel, že by zo strany Smeru-SD išlo len o marketing.deklaroval.V súvislosti s prezidentskými voľbami zopakoval, že on určite kandidovať nebude. Koho Smer-SD nominuje, sa bude podľa jeho slov rozhodovať koncom júna a nominanta strana predstaví niekedy v septembri.dodal.