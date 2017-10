Fico: Ústavní činitelia by mohli v budúcnosti dostávať rezidencie

Slovenský premiér Robert Fico (vpravo) prichádza na stretnutie s lídrami krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v sídle Európskej únie 18. októbra 2017 v Bruseli. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg 19. októbra (TASR) – Podľa premiéra Roberta Fica by sa v budúcnosti mohli nájsť v rámci ministerstva zahraničných vecí SR tri rezidencie vo vlastníctve štátu, ktoré by boli určené na plnenie reprezentačných úloh pre prezidenta, predsedu vlády a predsedu parlamentu.povedal dnes predseda vlády na tlačovom brífingu, ktorý sa konal po zasadnutí s expertmi zo Skupiny štátov Rady Európy proti korupcii (GRECO) v Štrasburgu.rozvinul ďalej a dodal, že práve toto by považoval za systémové riešenie.Premiér takto na brífingu reagoval na novinársku otázku, či by sa nevyhol výčitkám opozície, že si prenajíma v bytovom komplexe Bonaparte byt od podnikateľa Ladislava Bašternáka, ak by využil štátne bývanie, na ktoré má podľa zákona nárok. Fico v reakcii zdôraznil, že sa ho rozhodol nevyužiť, lebo v tom čase "Reprezentačný byt by mal mať podľa neho každý predseda vlády SR. Dodal, že ten svoj skutočne na takéto účely využíva a platí si ho z vlastných peňazí.