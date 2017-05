FICO: V boji proti korupcii musí zohrávať výraznejšiu úlohu represia

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico počas príhovoru na seminári o ochrane oznamovateľov korupcie na Úrade vlády v Bratislave 30. mája 2017 Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Na snímke vpravo prezident Policajného zboru SR Tibor Gašpar počas príhovoru, vľavo premiér Robert Fico na seminári o ochrane oznamovateľov korupcie na Úrade vlády v Bratislave 30. mája 2017. FOTO TASR - Dano Veselský Foto: FOTO TASR - Dano Veselský Foto: FOTO TASR - Dano Veselský

Bratislava 30. mája (TASR) – V boji proti korupcii musí prevenciu výraznejšie dopĺňať represia. V rámci seminára o ochrane oznamovateľov korupcie to dnes na pôde Úradu vlády uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD). Výzvu predniesol v prítomnosti policajného prezidenta Tibora Gašpara.Účastníkom seminára Fico vysvetlil, že nestačí pôsobiť v tejto oblasti preventívne. Bez súčinnosti s represiou podľa neho nie je možné dosahovať očakávané výsledky. Okrem atmosféry strachu je však z pohľadu premiéra potrebné vytvoriť v spoločnosti aj atmosféru, aby sa ľudia nebáli korupciu oznámiť.,“ zdôraznil Fico v svojom ďalšom protikorupčnom prejave.Podľa Gašpara sa polícia snaží zvyšovať aktivitu v tejto oblasti. „reagoval na slová Fica. Domnieva sa, že viac verejne prezentovaných odhalení korupcie môže vytvoriť atmosféru opatrnosti až strachu.doplnil policajný šéf s tým, že je to podobné so situáciou na cestách, kde prísnejšie sankcie zvyšujú disciplínu vodičov.Dnešného seminára sa zúčastnili vedúci predstavitelia ústredných orgánov štátnej správy, ktorí majú na starosti prácu s ľudskými zdrojmi. Úrad vlády očakáva, že prídu s nápadmi, ako zlepšiť postavenie oznamovateľov korupcie.uviedol prítomným Fico.Seminára sa zúčastňujú aj predstavitelia OECD, medzinárodná organizácia pripravuje pre Slovensko návrh legislatívnych zmien, ktoré by mali zvýšiť ochranu oznamovateľov korupcie. Postavenie oznamovateľa je podľa premiéra potrebné priblížiť postaveniu svedka v trestnom konaní. Vie si predstaviť, že by v najzávažnejších prípadoch dostali oznamovatelia aj možnosť zmeniť identitu a presťahovať sa s rodinou do nového bydliska.Riaditeľka Aliance Fair-play Zuzana Wienk vidí cestu i v posilňovaní legislatívy.zdôraznila.Riaditeľ ďalšej mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko Gabriel Šípoš priblížil výsledky ich najnovšieho prieskumu, podľa ktorého sa ľudia boja nahlasovať korupciu na políciu z dvoch hlavných dôvodov. Prvým je strach, že prídu o prácu a niekto sa im bude vyhrážať, po druhé sa boja, že sa nič nevyrieši.doplnil Šípoš.