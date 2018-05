Fico:V koalícii zatiaľ neexistuje diskusia o kandidátovi na prezidenta

Na snímke predseda strany SMER - sociálna demokracia Robert Fico (vľavo) a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter počas tlačovej konferencie po rokovaní 16. mája 2018 v Bratislave. Témou diskusie bol návrh Ústavného zákona o zastropovaní veku odchodu do dôchodku. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 16. mája (TASR) - Neexistuje v rámci koalície zatiaľ žiadna diskusia o tom, či budú mať strany Smer-SD, SNS a Most-Híd záujem hľadať spoločného prezidentského kandidáta, alebo každá z nich pôjde do prvého kola s vlastným nominantom. Novinárom to povedal šéf Smeru-SD Robert Fico, pričom on si skôr myslí, že každá z koaličných strán postaví vlastného kandidáta.poznamenal. Napriek tomu, že minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) kandidatúru viackrát odmietol, Fico tvrdí, že ak by zmenil názor, bol by veľmi silným kandidátom.Šéf Smeru-SD zopakoval, že nebola náhoda, že prezident Andrej Kiska oznámil svoje rozhodnutie opätovne sa na voľbách nezúčastniť práve v deň, keď zasadal parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií.dodal.Po kandidatúre Lajčáka volá aj poslanec Erik Tomáš (Smer-SD). Strana by mala podľa jeho slov urobiť maximum pre to, aby ho presvedčila kandidovať.vysvetlil Tomáš.