FICO: V rozpočte predsedníctva sa ušetrilo sa vyše 14 miliónov eur

Na snímke zľava štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok, premiér SR Robert Fico a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák počas tlačovej konferencie k zhodnoteniu predsedníctva SR v Rade EÚ v Bratislave 2. januára 2017. FOTO TASR - Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

FICO: Najvýznamnejšie je začatie bratislavského procesu

Lajčák: V Bratislave sa konalo 20 ministerských podujatí

Slovensko presadilo pokrok v konkrétnych veciach

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. januára (TASR) – Dnes to už môžem povedať a s plnou vážnosťou skonštatovať, že slovenské predsedníctvo v Rade EÚ bolo naozaj úspešné. Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) to dnes vyhlásil na tlačovej konferencii venovanej jeho hodnoteniu.zhodnotil slovenský premiér, ktorý sa zároveň poďakoval ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslavovi Lajčákovi (nom. Smeru-SD) a splnomocnencovi vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivanovi Korčokovi.Za najvýznamnejší výsledok predsedníctva považuje slovenský premiér začatie bratislavského procesu. "uviedol.Za druhý významný moment označil posun v pohľade na migráciu, v ktorej ocenil koncept efektívnej solidarity." zdôraznil, pričom zároveň upozornil na to, že tzv. povinné kvóty dočasného charakteru v roku 2017 končia.Taktiež vyzdvihol rýchlosť schválenia rozpočtu na rok 2017, dosiahnutie konsenzu pri Parížskej dohode o klimatických zmenách, ocenil Európsku pobrežnú a pohraničnú stráž, ale i Dohodu o voľnom obchode s Kanadou.konštatoval Fico.Minister Lajčák uviedol, že v Bratislave sa konalo 20 ministerských podujatí, viac ako 180 podujatí na expertnej úrovni a k tomu šesť podujatí parlamentnej dimenzie. "" bilancoval minister Lajčák.Zhruba v 30 krajinách celého sveta sa konalo podľa neho približne 350 prezentačných projektov, z toho asi 250 kultúrnych podujatí. Okrem toho viac ako 200 podujatí na Slovensku ale aj v zahraničí získalo záštitu slovenského predsedníctva.Štátny tajomník a splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo Ivan Korčok priblížil jeho konkrétne výsledky cez desať bodov.Slovensko sa ako predsedajúca krajina v Rade EÚ zaslúžila podľa neho okrem iného o to, že od júla budúceho roka sa odstraňuje v mobilnej komunikácii roaming, dosiahla sa dohoda na rozpočte na rok 2017, v rámci ktorého Slovensko vybojovalo na rok 2017 pre farmárov a producentov mlieka dodatočných 500 miliónov eur. Zároveň sme prijali závery, kde Európska komisia dostala konkrétne zadanie na predĺženie nástrojov proti nekalým praktikám v obchode, ocenil dohodu o frekvenčnom pásme, pokroky v oblasti digitálnej ekonomiky a modernizáciu obchodných nástrojov, v rámci ktorých sa EÚ oveľa lepšie dokáže brániť proti dumpingovým dovozom, napríklad v oceliarskom priemysle.Taktiež ocenil legislatívu, ktorá rieši ochranu finančných záujmov v EÚ, na čele so Slovenskom sa podarilo prijať závery o budúcnosti kohéznej politiky, revíziu rozpočtu do konca roka 2020 a v Energetickej únii sa nám podarilo zásadným spôsobom potlačiť dopredu legislatívu, ktorá zabezpečí bezpečnosť dodávok plynu okrem iného v krízových situáciách.Slovenská republika predsedala Rade EÚ od 1. júla do 31. decembra 2016. Predsedníctvo si od nás prebrala v nedeľu (1. 1.) Malta, ktorá Radu povedie do konca júna 2017.