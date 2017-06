Fico: V4 má záujem stretávať sa s Macronom pred každým summitom EÚ

Francúzsky prezident Emmanuel Macron (druhý sprava) počas stretnutia s premiérmi krajín Vyšehradskej štvorky v rámci summitu EÚ v Bruseli . Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 23. júna (TASR) - Stretnutie predsedov vlády krajín Vyšehradskej štvorky (V4) s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom na okraji summitu EÚ v Bruseli ukázalo, že sú potrebné stretnutia lídrov aj v menšom formáte, aby sa navzájom lepšie počúvali a chápali. Vyhlásil to slovenský premiér Robert Fico po skončení summitu EÚ v Bruseli.Pripomenul, že už pred dnešným osobným stretnutím s Macronom mal možnosť telefonicky s ním hovoriť. Preto ho neprekvapil dôraz, aký francúzsky prezident kládol na sociálne aspekty vrátane smernice o vysielaných pracovníkoch.Dnešné stretnutie - podobne ako to štvrtkové v Brne za prítomnosti rakúskeho kancelára či predtým rokovania premiérov V4 a Beneluxu - podľa Fica ukázalo, že lídri EÚ sa až tak dobre nepoznajú. Preto je podľa neho potrebné stretávať sa aj v takýchto menších formátoch, navzájom sa počúvať a lepšie si rozumieť, lebo na summitoch EÚ na takéto stretnutia nebýva čas.uviedol Fico. Dodal, že krajiny V4 majú dovedna 65 miliónov obyvateľov, čo nie je zanedbateľné ani pre krajinu ako Francúzsko.Fico dnešné rokovania premiérov V4 s Macronom opísal aj ako stret dvoch rôznych svetov; preto bolo podľa neho dobré navzájom sa vypočuť, predostrieť vecné argumenty, hoci v závere padli aj "vyjadrenia na adresu francúzskeho lídra, ktorý pred summitom EÚ stredoeurópske krajiny v súvislosti s prístupom k migrácii kritizoval, že Úniu vnímajú ako"Sú témy, ktoré vyvolávajú emócie, ale spoločnými rozhovormi sa takýmto štipľavostiam v budúcnosti dokážeme vyhnúť," domnieva sa šéf slovenskej vlády.Premiér pripomenul, že v otázke spornej smernice EÚ o vyslaných pracovníkoch vznikla dohoda s Macronom, že bude vytvorená skupina expertov. Jej prácu však bude treba odobriť aj na politickej úrovni a preto na jeseň možno očakávať ďalší summit Francúzsko + V4, zrejme pod taktovkou maďarského predsedníctva V4.Dodal, že rozpory medzi V4 a Parížom sú v oblasti migračnej politiky, kde však podľa neho "netreba tlačiť na pílu" akvóty pre utečencov, lebo to iba narobí škody a nerieši migračnú krížu ako takú.