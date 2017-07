Fico vidí výzvy v odmietnutí fašizmu a postavení Slovenska v novej EÚ

Na snímke predseda SNS Andrej Danko (druhý zľava) a predseda vlády SR Robert Fico (vpravo) počas slávnostného aktu pri príležitosti 25. výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky v Bratislave 17. júla 2017. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. júla (TASR) – Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) vidí v súčasnosti výzvy na dosiahnutie konsenzu v dvoch národnoštátnych otázkach.zdôraznil dnes premiér vo svojom príhovore pri príležitosti 25. výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR.V druhej výzve narážal na národnoštátny záujem v podobe postavenia Slovenska v novej EÚ.zdôraznil premiér. Zároveň uviedol, že Slovensko si nemôže dovoliť byť iba nemým svedkom a následne reagovať na to, čo príde.konštatoval premiér, podľa ktorého Slovensko má sedieť za jedným stolom s tými najvyspelejšími.Ako sám dodal, práve on bol jedným zo 113 poslancov, ktorí 17. júla 1992 v historickej budove Slovenskej národnej rady sedeli v jej laviciach a hlasovali za Deklaráciu o zvrchovanosti SR.dodal. Zároveň zdôraznil, že konsenzus v základných národnoštátnych otázkach vždy na Slovensku musí byť.Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) považuje prijatie Deklarácie o zvrchovanosti SR za vyústenie politických ťahaníc o podobe štátoprávneho usporiadania bývalého Česko-Slovenska.uviedol predseda parlamentu.Slovensko si dnes pripomína 25. výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR. Slovenská národná rada ju schválila v roku 1992 v rámci bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vyhlásila ňou zvrchovanosť SR. Deklaráciou o zvrchovanosti prejavil slovenský národ prvýkrát záujem žiť v samostatnej krajine, čo sa pretavilo do ústavy prijatej 1. septembra 1992 a do vzniku samostatného štátu 1. januára 1993. Deň prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR - 17. júl je na základe zákona NR SR z 20. októbra 1993 pamätným dňom SR.