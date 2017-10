FICO: Všetci si zjavne uvedomujú, že povinné kvóty nefungujú

Slovenský premiér Robert Fico (vpravo) prichádza na stretnutie s lídrami krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v sídle Európskej únie 18. októbra 2017 v Bruseli. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 20. októbra (TASR) – Európska rada sa v uplynulých dvoch dňoch zaoberala svojou štandardnou agendou, a preto nie je prekvapením, že lídri členských krajín EÚ otvorili vzájomné rozhovory témou migrácie, uviedol v piatok slovenský premiér Robert Fico na tlačovej konferencii po skončení summitu v Bruseli.Lídri EÚ venovali podľa neho v rozhovoroch osobitnú pozornosť najmä migračnej trase cez Stredozemné more. Skonštatovali pritom, že za uplynulé obdobie došlo k poklesu počtu migrantov na tejto ceste, avšak aj v tomto roku ich počet už dosiahol 100.000, a preto netreba podliehať "prehnanému optimizmu".povedal Fico. Slovensko migračné kvóty rezolútne odmieta, v pomoci krajinám, odkiaľ migranti pochádzajú, je však podľa Fica solidárne. Do zvereneckého fondu pre Afriku už prispelo sumou 600.000 eur a vláda zvažuje, že prispeje ďalším mimoriadnym príspevkom vo výške milión eur. Potrebuje totiž podľa predsedu vlády financovať ďalšie projekty v Líbyi, keďže tá je pre migrantov určitým "nástupišťom", odkiaľ sa vydávajú na ďalšie cesty.povedal ďalej premiér a dodal, že pokiaľ v krátkom čase dôjde v tomto smere k zmysluplnej dohode, mohla by byť Vyšehradská štvorka v koordinácii EÚFico ocenil, že na summite sa nehovorilo o povinnom zavádzaní kvót, ale naopak sa lídri dohodli na tom, že reforma azylovej politiky EÚ by mala byť v základných politických črtách, a to v prvej polovici roka 2018.Zdôraznil však, že postoj Slovenska v tejto otázke je principiálne stále taký, že. Slovensko podľa neho týmto urobilo, vďaka čomu je stále "bezpečnou krajinou", v ktorej sa nemusíte báť večer vyjsť von.Podľa Fica sa zároveň v západnej Európe momentálne. Deje sa tak podľa neho preto, že títo ľudia vnímajú, že sa im znižuje kvalita životaskonštatoval v tejto súvislosti premiér.Zdôraznil, že svoj špecifický postoj v migračnej a azylovej politike prezentovali predstavitelia V4 predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi na stredajšom spoločnom pracovnom stretnutí.V4 podľa Fica nie je nadšená ani z návrhov na zavádzanie kontrol na vnútorných hraniciach Schengenu, ktorý považuje zapre bežných ľudí aj podnikateľov. Zavádzanie kontrol na vnútorných hraniciach však podľa Fica spôsobuje, že ľuďom následne pripadá otázny celý zmysel tohto projektu.uzavrel.