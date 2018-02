FICO:Všetky faktúry za rekonštrukciu internátov v tomto roku preplatia

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico počas tlačovej konferencie k novej makroekonomickej prognóze Slovenska, ktorú zverejnil Inštitút finančnej politiky (IFP) pri ministerstve financii SR v Bratislave 5. februára 2018. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. februára (TASR) - Každú jednu faktúru, ktorú predložia rektori a študenti za rekonštrukciu internátov do 31. decembra 2018, preplatia. Na pondelkovej tlačovej konferencii na Ministerstve financií SR to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD) po tom, čo ponuka desiatich miliónov eur na tento zámer bola predmetom kritiky.povedal Fico. Pripomenul, že v programovom vyhlásení vlády bolo uvedené, že vláda vytvorí finančnú schému na financovanie akútnych potrieb rekonštrukcie objektov vysokých škôl a ubytovacích zariadení s transparentnými kritériami.poznamenal premiér.Zároveň vyhlásil, že každú jednu faktúru, ktorú predložia rektori a študenti do 31. decembra 2018 na rekonštrukciu internátov, bude preplatená.doplnil.Predseda Študentskej rady vysokých škôl Bálint Lovász uplynulý týždeň pre TASR uviedol, že poskytnutie desiatich miliónov eur a rovnakej sumy bez garancie nie je splnením sľubu premiéra z roku 2015, ale iba slabá náplasť na ich alarmujúci stav v krajine. Rektori košických univerzít privítali znovuotvorenie otázky rekonštrukcie internátov, zároveň však upozornili, že na ich obnovu je potrebných viac peňazí, ako bolo pôvodne avizované. Slovenská rektorská konferencia pripomenula, že ich odhady z roku 2016, ktoré sa týkali rekonštrukcie ubytovacích zariadení pre vysokoškolákov, boli zhruba na úrovni 300 miliónov eur.