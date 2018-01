Fico vyzval Kisku na zverejnenie dokumentov z prezidentskej kampane

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 14. januára (TASR) - Andrej Kiska minul vo svojej prezidentskej kampani viac, ako je povolené zákonom. Opäť to pripomenul premiér Robert Fico (Smer-SD). Kisku preto vyzval, aby zverejnil všetky dokumenty týkajúce sa jeho prezidentskej kampane v roku 2014.povedal Fico v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.Ak to Kiska neurobí,, a podľa Fica sa tým otvorí diskusia o daňových záležitostiach najvyšších ústavných činiteľov. Fico nevylučuje, že sa to môže riešiť aj formou zákona, lebo verejnosť má právo vedieť o daňových veciach najvyšších ústavných činiteľov. Je za to, aby aj spätne museli preukázať, ako financovali kampaň.Premiér tvrdí, že práve najvyšší ústavní činitelia by mali počítať s tým, aby sa na nich nevzťahovalo daňové tajomstvo.povedal Fico k možnej legislatívnej úprave v tejto oblasti.povedal Fico s dôvetkom, že opäť opakuje, že nebude kandidovať na prezidenta. Myslí si totiž, že