Fico: Zvolenie Trumpa za prezidenta je veľká šanca pre Európsku úniu

Premiér SR Robert Fico, archívna snímka Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Valletta 2. februára (TASR) – Zvolenie Donalda Trumpa za amerického prezidenta je podľa slovenského premiéra Roberta Fica veľkou šancou na posilnenie postavenia Európskej únie.povedal dnes cestou na piatkový (3.2.) neformálny summit lídrov EÚ v maltskej Vallette.uviedol Fico. Predpokladá však, že diskutovať sa bude najmä o migrácii a budúcnosti EÚ.Ficovi neprekáža, že Trump je obklopený euroskeptikmi.zdôraznil.Voľbu Trumpa preto vidí ako šancu pre EÚ ukázať, že je silným zoskupením.Šéf slovenského kabinetu je presvedčený, že na summite by sa malo hovoriť aj o tom, aké je nebezpečné likvidovať silou režimy v niektorých krajinách bez alternatívnych riešení. Za typický príklad dáva Líbyu, cez ktorú prišlo vlani do Európy 181.000 migrantov.povedal.Upozornil, že Líbya nie je stabilnou krajinou ako Turecko, ktoré sa dohodlo s EÚ na zastavení toku migrantov do Európy. V tomto prípade vidí skôr riešenie v ochrane schengenských hraníc.domnieva sa Fico.Poukázal na to, že bývalý líbyjský diktátor Muammar Kaddáfí upozorňoval, že bez spolupráce Európa sčernie.doplnil.Fico preto víta novú stratégiu Donalda Trumpa nezasahovať násilne voči režimom v zahraničí bez ďalšieho plánu.vyhlásil.Na summite by sa malo hovoriť aj o budúcnosti Európskej únie.zhrnul Fico.