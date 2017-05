Ficov sociálny balíček bude mať negatívny dopad na cestovný ruch, varujú hotelieri

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 3. mája (WebNoviny.sk) - Zavedenie sociálneho balíčka, ktorý predstavila strana Smer-SD, môže mať mimoriadne negatívny dopad na cestovný ruch na Slovensku, konkrétne na fungovanie hotelov a reštaurácií. Uviedli to zástupcovia Zväzu hotelov a reštaurácií na Slovensku (ZHR).Zväz kritizuje navrhované opatrenia, ktoré sa týkajú zvyšovania minimálnej mzdy a príplatkov za prácu počas víkendov a štátnych sviatkov. V hoteloch a reštauráciách to podľa zväzu povedie k zvyšovaniu nákladov a zvyšovaniu cien a zníženiu počtu domácich návštevníkov. „Tieto opatrenia budú mať veľmi negatívny vplyv na počet zamestnancov a výrazne obmedzia poskytované služby. Zníži sa konkurencieschopnosť služieb v cestovnom ruchu, pričom sa zníži aj kvalita služieb,“ uviedli hotelieri.Ako ďalej ZHR upozornil, negatívny vývoj sa prejaví aj na nadväzujúce odvetvia cestovného ruchu, ale aj samosprávy, keďže nižšou návštevnosťou sa znížia aj príjmy z daní za ubytovanie. „Zväz hotelov a reštaurácií SR preto žiada stranu Smer a vládu Slovenskej republiky o podrobnejšiu analýzu dopadov navrhovaných opatrení na zamestnávateľov v odvetví cestovného ruchu. Už teraz je alarmujúci nedostatok pracovníkov v hoteloch a reštauráciách, najmä kvôli neúmernému daňovo-odvodovému zaťaženiu. Práve tomuto problému by mali štátne orgány venovať zvýšenú pozornosť,“ vyhlásili hotelieri.