Ficove a Sulíkove plány v zahraničnej politike sú podľa Beblavého nedomyslené

Strana SPOLU bude proeurópska stranou

Slovensko môže byť novým Gréckom

BRATISLAVA 16. septembra - Plány premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a lídra SaS Richarda Sulíka v zahraničnej politike sú nedomyslené. Myslí si to nezaradený poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý, ktorý s ďalšími nezaradenými poslancami zakladá novú politickú stranu s názvom SPOLU – občianska demokracia.Spoločne s expertom na zahraničnú politiku Vladimírom Bilčíkom a ekonómom Daliborom Roháčom vytvorili 20 odporúčaní, ktoré zhrnuli do dokumentu s názvom Úspešné Slovensko v neistom svete, ktorý bude základom medzinárodnopolitickej stratégie strany SPOLU – občianska demokracia.Ako uviedol Beblavý v tlačovej správe, ktorú poskytol agentúre SITA, dokument obsahuje návrhy, ktoré by pomohli našej krajine uspieť vo svete príležitostí aj nástrah.„Pokrývajú priority v rámci Únie, miesto Slovenska vo svete a domáce úlohy, ktoré musíme spraviť sami. Riešenia strany SPOLU sa líšia od pohľadu Smeru-SD i SaS, ktoré sa zatiaľ ako jediné koncepčne vyjadrili k slovenským cieľom v Európskej únii, no ich odpovede považujú autori za nedostatočné," uvádza sa v tlačovej správe.Beblavý poznamenal, že strana SPOLU bude proeurópska stranou, čo je jednou zo základných hodnôt, na ktorých vznikla.„Skutočná diskusia by však mala byť o tom, čo chceme presadiť, čo sme ochotní prijať a kde sú, naopak, naše červené čiary, ktoré budeme brániť. Byť proeurópsky znamená mať aj jasnú predstavu o tom, čo by EÚ mala robiť a čo sú naše politické priority,“ dodal Beblavý.Vysvetlil, že napríklad spoločný minister financií eurozóny môže mať zmysel, ak pomôže demokratickej kontrole rozhodovania v eurozóne, kde dnes existujú nesmierne mocné hospodárske inštitúcie – ECB, ESM, eurogroup, ktoré len v malej miere skladajú účty verejnosti.Slovensko by sa podľa predstaviteľov strany malo snažiť byť v prvej lige európskych štátov.„Byť súčasťou budúcej prvej ligy EÚ je pre Slovensko dôležité aj preto, aby sme boli pri kľúčových rozhodnutiach, ktoré na nás budú mať dopad, či to chceme, alebo nie. Vyžaduje si to od slovenských lídrov schopnosť jasne identifikovať a presadzovať slovenský a zároveň spoločný európsky záujem. Tým však nie je európsky superštát, ale štíhla federálna štruktúra, založená na jasných a vymáhateľných pravidlách,“ povedal Vladimír Bilčík.Autori varujú pred rizikom, že sa Slovensko stane novou Sicíliou alebo Gréckom, v európskych inštitúciách síce integrovanou, no ekonomicky slabou a vysoko skorumpovanou perifériou, ktorá závisí od cudzích peňazí.Podľa Dalibora Roháča by Slovensko malo primárne podporovať dokončenie spoločného európskeho trhu, predovšetkým v oblasti služieb. „Zároveň sa musí zamerať na vnútorné reformy a investície do vzdelania, ktoré posilnia našu kompetitívnosť a pomôžu našej krajine dohnať najvyspelejšie ekonomiky EÚ,“ povedal Roháč.