Fidesz by vyhral voľby aj v máji, tvrdí prieskum verejnej mienky

Viktor Orbán, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 17. mája (TASR) - Maďarský vládny blok Fidesz-KDNP, ktorý vo voľbách 8. apríla získal dvojtretinovú väčšinu v parlamente, by získal ústavnú väčšinu aj v prípadných májových voľbách. Vyplýva to z výsledkov prieskumu inštitútu Závecz Research, ktoré zverejnil vo štvrtok spravodajský server Index.hu.Za Fidesz-KDNP by hlasovalo viac voličov, než koľko hlasov by dostali štyri parlamentné strany nasledujúce po vládnom bloku.Fidesz-KDNP by volilo 33 percent Maďarov, Jobbik 15 percent, blok MSZP-Dialóg (Párbeszéd) sedem percent a Politika môže byť iná (LMP) a Demokratickú koalíciu (DK) po štyri percentá respondentov. Po dve percentá hlasov by získali strany Momentum a Strana dvojchvostého psa (Kétfarkú Kutyapárt).Vyše 30 percent opýtaných ani vyše mesiaca po parlamentných voľbách nedokázalo, prípadne nechcelo odpovedať na otázku, ktorú stranu by volili v máji.Inštitút vykonal prieskum na reprezentatívnej vzorke 1000 dospelých ľudí v období od 6. do 13. mája.