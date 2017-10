Fidesz navrhuje, aby malé strany museli vracať štátne dotácie

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 24. októbra (TASR) - Politické strany, ktoré vo voľbách získajú menej ako pol percenta hlasov, by mali vracať štátne dotácie na volebnú kampaň. S takýmto návrhom prišla maďarská vládna strana Fidesz.Podľa spravodajského servera origo.hu o príslušnom návrhu v utorok informoval predseda parlamentnej frakcie Fideszu Gergely Gulyás.V prípade zavedenia povinnosti vracať štátnu podporu by - v zmysle uvedeného návrhu - ručili za vrátenie udelenej dotácie všetci členovia vedenia strany svojim majetkom, povedal Gulyás.Návrh, ktorým chce Fidesz bojovať proti takzvaným "biznis stranám", inicioval predseda frakcie spolu so svojim kolegom Róbertom Répássym.