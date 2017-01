FIFA chce od MS 2026 zaviesť v skupinách nájazdové rozstrely

Technický riaditeľ FIFA Marco van Basten Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zürich 18. januára (TASR) - Rozšírenie počtu účastníkov na majstrovstvách sveta z 32 na 48 nemusí byť jedinou novinkou, ktorú chce Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zaviesť od roku 2026. Technický riaditeľ FIFA Marco van Basten odprezentoval v stredu ďalší revolučný návrh, ktorý sa týka zápasov skončených v riadnom hracom čase nerozhodným výsledkom.Podľa návrhu by každý zápas v základnej skupine MS 2026 mal svojho víťaza. V prípade remízy po 90 minútach by duel rozhodol záverečný rozstrel na spôsob samostatných nájazdov v ľadovom hokeji." prezradil Van Basten v rozhovore pre Sport-Bild.Prezident FIFA Gianni Infantino už v minulých dňoch navrhol, aby víťaza zápasu v základných skupinách určil jedenástkový rozstrel. Ako kritériá pri nerozhodnom výsledku pripadali do úvahy aj koeficient fair play či pozícia vo svetovom rebríčku. Po náraste počtu mužstiev na šampionáte o 50 percent sa FIFA prikláňa k formátu so šestnástimi trojčlennými skupinami, pri ktorom môže skôr dôjsť k rovnakému bodovému súčtu a zhodnému skóre dvoch či všetkých troch tímov v skupine, než bolo pri doterajšom modeli so štvorčlennými skupinami.