FIFA spustila predaj vstupeniek na MS 2018 v Rusku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 14. septembra (TASR) - Vstupenky na budúcoročné futbalové majstrovstvá sveta v Rusku sú už v predaji.Predaj na šampionát, ktorý sa od 14. júna do 15. júla 2018 uskutoční v jedenástich ruských mestách, bude podľa agentúry DPA prebiehať v troch etapách. Prvá časť úvodnej etapy predaja potrvá do 12. októbra, pričom fanúšikovia sa môžu uchádzať o vstupenky na zápasy, do konkrétneho dejiska alebo na danú reprezentáciu a o ich držiteľoch rozhodne žreb. V ďalšej časti prvej etapy v novembri sa k vstupenkám dostane ten, kto si ich objedná najrýchlejšie. Druhá etapa predaja sa začne 1. decembra už po žrebe skupín MS a o majiteľoch vstupeniek rozhodnú žreb, ako aj rýchlosť objednávky. Záverečná etapa bude na báza last-minute predaja a potrvá až do finále.Ceny vstupeniek pre zahraničných fanúšikov budú v hodnote od 105 do 1000 USD, Rusi zaplatia od 22 do 123 USD. Pri objednávke sa každý záujemca musí na ruských úradoch uchádzať o identifikačnú kartu fanúšika, ktorá bude slúžiť aj ako vízum do Ruska a na bezplatné presuny v mestskej doprave počas hracích dní MS. Správu priniesla agentúra DPA.