FIFA uvažuje o rozšírení MS klubov na 24 účastníkov

Frankfurt 30. októbra (TASR) - Prezident Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Reinhard Grindel informoval, že Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) uvažuje o radikálnej zmene formátu majstrovstiev sveta klubov.Aktuálne sa MS klubov hrá v decembri za účasti šiestich víťazov kontinentálnych súťaží, ktorých dopĺňa majster z organizátorskej krajiny. Nový návrh počíta s účasťou až 24 tímov, do troch skupín by sa rozdelili po ôsmich. Formát by mal prejsť zmenou od roku 2021, MS klubov by sa odohrali počas osemnástich dní v júli a organizovali by sa každé štyri roky.Rada FIFA má na programe zasadnutie v marci 2018, kde by mala prediskutovať zmenu formátu turnaja. Informovala agentúra AP.