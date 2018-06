FIFA vyšetruje Radžúba, ktorý vyzýval na pálenie Messiho dresov

Na ilustračnej snímke argentínsky útočník Lionel Messi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 15. júna (TASR) - Šéfa Palestínskej futbalovej asociácie (PFA) Džibríla Radžúba obvinila Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) z podnecovania pálenia plagátov a dresov Argentínčana Lionela Messiho.Dôvodom bolo presunutie prípravného zápasu pred MS 2018 medzi domácim Izraelom a "Albicelestes" do časti izraelského hlavného mesta Jeruzalem, ktorú si Palestína nárokuje ako hlavné mesto. Duel mali pôvodne odohrať v Haife, no po presunutí vyzval Radžúb Palestínčanov, aby spálili Messiho dresy a plagáty. Stretnutie následne zrušili. Informovala o tom agentúra DPA.Palestínčania protestovali pred športovým komplexom v Barcelone, kde sa argentínski reprezentanti pripravovali pred MS v Rusku. Demonštranti mali na sebe argentínske futbalové dresy s krvavými škvrnami.nechal sa počuť Radžúb. Ten ešte pred zrušením vyzval Messiho, aby bojkotoval prípravný zápas svojej krajiny proti Izraelu. Ak by sa tak nestalo, moslimskí fanúšikovia by podľa neho mali páliť jeho fotografie a dresy.Duel Izraela s Argentínou sa mal odohrať v sobotu 9. júna v jeruzalemskej štvrti Malcha, kde pred vznikom štátu Izrael pred 70 rokmi ležala neskôr zničená palestínska dedina.