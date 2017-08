FIGEĽ: Národ, ktorý nekladie spravodlivosť na 1. miesto, na to doplatí

Ján Figeľ Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 13. augusta (TASR) - Prvému slovenskému eurokomisárovi a bývalému ministrovi dopravy Jánovi Figeľovi bolo nedávno diagnostikované zriedkavé rakovinové ochorenie kostnej drene. Potvrdil to dnes pre TASR.V poslednom mediálnom rozhovore pred začatím liečby sa pre TABLET.TV vyjadril k histórii 25 rokov slovenskej samostatnosti. Podľa neho podstatným kritériom pre vývoj a budúcnosť národa a štátu je presadzovanie spravodlivosti.Všetci 17 prítomní poslanci KDH 17. júla 1992 v Slovenskej národnej rade hlasovali proti prijatiu Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Podľa Figeľa to nebolo preto, že by mali problém so slovenskou zvrchovanosťou, ale preto, že nedôverovali Vladimírovi Mečiarovi, pod ktorého gesciou dokument vznikol.Aj dnes expredseda KDH považuje za vážny problém spravodlivosť. Podľa Figeľa, dodal Figeľ v rozhovore pre TASR. Zároveň však ubezpečil a vyzval:Rozdelenie Česko-Slovenska a existenciu samostatnej Slovenskej republiky považuje Figeľ za pozitívny príbeh a súčet. Slováci si podľa neho museli "Ako dodal, pred 25 rokmi a počas nich bola pre neho a pre KDH rozhodujúcim kritériom a cieľom politiky spravodlivosť. Takéto úsilie znamená podľa Figeľa zmýšľať viac generačne, dlhodobo a zároveň konať zodpovedne v každom čase a pozícii.