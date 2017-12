Fiľakovo bude v roku 2018 hospodáriť s historicky najvyšším rozpočtom

Pohľad na Fiľakovo z hradu. Foto: TASR/Branislav Caban Foto: TASR/Branislav Caban

Fiľakovo 27. decembra (TASR) – S historicky najvyšším rozpočtom, ktorý ráta s príjmami vo výške takmer 11 miliónov eur, bude v budúcom roku hospodáriť samospráva mesta Fiľakovo v okrese Lučenec. Rozpočet schválili mestskí poslanci na svojom decembrovom zasadnutí.uviedol primátor Attila Agócs s tým, že rozpočet môže v priebehu roka ešte vzrásť.doplnil.Medzi dôležité investície v roku 2018 bude podľa jeho slov patriť revitalizácia chodníkov v šiestich lokalitách, do ktorej mesto zainvestuje celkovo 106.000 eur. Na asfaltovanie miestnych komunikácií pôjde 141.000 eur a ďalších 80.000 eur na asfaltovanie cesty na sídlisku Farská lúka.Rok 2018 bude vo Fiľakove aj rokom rekonštrukcií.priblížil Agócs.Samospráva plánuje investovať aj do rekonštrukcie kotolne budovy Vigadó, v ktorej sídli Vlastivedné múzeum a Mestská knižnica, či do vybudovania detského ihriska v Mestskom parku a výmeny časti autobusových zastávok v meste.uviedol primátor.