Fiľakovo chce vybudovať novú výrobnú halu a obnoviť priemyselnú zónu

Fiľakovo 22. júna (TASR) – Výstavba novej výrobnej haly a postupná revitalizácia priemyselnej zóny je cieľom aktuálneho projektu, ktorým sa samospráva Fiľakova na juhu okresu Lučenec zapojila do cezhraničného programu Interreg. V prípade úspešnosti by mesto mohlo získať na uvedené účely takmer dva milióny eur.vysvetlil primátor Fiľakova Attila Agócs s tým, že mesto chce zároveň kúpiť jeden až dva hektáre priemyselného pozemku, na ktorých plánuje vystavať spomínanú novú výrobnú halu.doplnil Agócs, podľa ktorého v súčasnosti prebieha výber vhodného pozemku v rámci zóny a následne pristúpia k projektovaniu.Detailne rozpracovanú žiadosť plánuje mesto podať do konca tohto roka.zakončil primátor.