Filip: Barcelona je navždy v našich srdciach

Španielsky kráľ Filip VI., ktorý v Barcelone v spoločnosti svojej manželky, kráľovnej Letizie, položil kvety k improvizovanému pamätníku obetiam štvrtkového útoku na tamojšej rušnej promenáde Las Ramblas.

Barcelona 19. augusta (TASR) - Španielsky kráľ Filip VI. dnes v Barcelone v spoločnosti svojej manželky, kráľovnej Letizie, položil kvety k improvizovanému pamätníku obetiam štvrtkového útoku na tamojšej rušnej promenáde Las Ramblas.Veniec kvetov a sviečky položili k pamätníku, ktorý vznikol na mieste, kde auto, vrážajúce predtým do ľudí v pešej zóne, po 500 metroch šialenej jazdy narazilo do novinového stánku a zastalo. Toto miesto sa nachádza v blízkosti do dlažby vsadenej mozaiky katalánskeho umelca Joana Miróa.Ľudia teraz na toto miesto prinášajú kvety, plyšové hračky i lopty, ako aj odkazy v rôznych jazykoch sveta a zapaľujú tam sviečky na pamiatku 13 obetí barcelonského útoku i jednej obete atentátu v letovisku v Cambrils.Španielsky panovnícky pár dnes vo viacerých barcelonských nemocniciach navštívil zranených po štvrtkovom teroristickom útoku a stretol sa aj s personálom, ktorý ich ošetruje.Kráľ Filip vo svojom vyhlásení pred novinármi v jednej z nemocníc uviedol, že "nemáme strach a nebudeme mať strach ani v budúcnosti." Vyhlásil, že atentát v Barcelone i neskorší v Cambrilse zasiahli "nielen Barcelonu, nielen Katalánsko či Španielsko, ale celý svet".Kráľovský pár počas dňa zavítal aj na barcelonskú radnicu, kde do kondolenčnej knihy napísali vyhlásenie, ktoré sa podľa španielskych médií končí vetou: "Barcelona je navždy v našich srdciach".Katalánske úrady dnes informovali, že po štvrtkových teroristických útokoch v Barcelone a prímorskom letovisku Cambrils zostáva v nemocniciach 54 zranených, pričom stav 12 z nich je kritický. Informovala o tom dnes agentúra AP s tým, že 78 zranených bolo už prepustených do domáceho ošetrenia.Atentáty si vyžiadali aj 14 obetí na životoch.