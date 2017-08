Filipínam v boji proti militantom z IS pomáhajú aj americké lietadlá

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manila 7. augusta (TASR) - Spojené štáty poskytujú filipínskej vláde pomoc v boji proti militantom blízkym extrémistickej organizácii Islamský štát (IS), ktorí už viac ako dva mesiace ovládajú časti mesta na juhu Filipín. Počas návštevy Manily to dnes uviedol šéf americkej diplomacie Rex Tillerson, ktorého citovala agentúra AP.Americká pomoc podľa Tillersona zahŕňa monitorovacie kapacity, poskytovanie informácií a výcviku, ako aj vyslanie pilotovaných i bezpilotných lietadiel.Filipínska armáda už viac ako dva mesiace zvádza tvrdé boje s džihádistami hlásiacimi sa k IS, ktorí v máji ovládli časti provinčnej metropoly Marawi na ostrove Mindanao a zadržali množstvo rukojemníkov. V celej oblasti bol vyhlásený výnimočný stav.povedal Tillerson po príchode na regionálny summit do Manily. Spojené štáty podľa neho poskytli filipínskej vláde aj niekoľko ľahkých lietadiel Cessna a viacero dronov.Udalosti v Marawi vyvolali obavy zo šírenia vplyvu IS v oblasti juhovýchodnej Ázie. Filipínska armáda postupuje v boji proti tamojším militantom mimoriadne opatrne, pretože nechce ohroziť bezpečnosť rukojemníkov.